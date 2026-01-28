Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Армия

Спецслужбы Финляндии хотят значительно расширить свои права

Финская военная разведка намерена получить право на ведение слежки в жилье
Michael Nitzschke/Global Look Press

Финская разведка намерена получить право на ведение слежки в жилых помещениях. Об этом, ссылаясь на выпущенный в 2026 году обзор, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что в настоящее время военная разведка не может прослушивать разговоры иностранных разведчиков, если те проводят встречу в чьем-то доме.

В связи с этим министерство юстиции Финляндии создало рабочую группу для оценки необходимых изменений в конституции страны, которые позволили бы спецслужбам использовать в жилых помещениях технические методы сбора информации.

В мае 2025 года сообщалось, что генерального секретаря парламента Финляндии Антти Пелттари заподозрили в государственной измене.

До этого в Финляндии завершили расследование дела гражданина России, обвиняемого в разведывательной деятельности. Центральная криминальная полиция страны провела допросы и другие следственные мероприятия по этому делу и пришла к выводу об отсутствии оснований подозревать преступление.

Ранее в Финляндии после столкновения дрона с телебашней возбудили дело о шпионаже.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!