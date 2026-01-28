Спецслужбы Финляндии хотят значительно расширить свои права

Финская разведка намерена получить право на ведение слежки в жилых помещениях. Об этом, ссылаясь на выпущенный в 2026 году обзор, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что в настоящее время военная разведка не может прослушивать разговоры иностранных разведчиков, если те проводят встречу в чьем-то доме.

В связи с этим министерство юстиции Финляндии создало рабочую группу для оценки необходимых изменений в конституции страны, которые позволили бы спецслужбам использовать в жилых помещениях технические методы сбора информации.

В мае 2025 года сообщалось, что генерального секретаря парламента Финляндии Антти Пелттари заподозрили в государственной измене.

До этого в Финляндии завершили расследование дела гражданина России, обвиняемого в разведывательной деятельности. Центральная криминальная полиция страны провела допросы и другие следственные мероприятия по этому делу и пришла к выводу об отсутствии оснований подозревать преступление.

Ранее в Финляндии после столкновения дрона с телебашней возбудили дело о шпионаже.