В Подмосковье автомобилист сбил ребенка на санках

МВД: в Балашихе иномарка наехала на девочку на санках, ребенок попал в больницу

Автомобиль Ford сбил пятилетнюю девочку на санках в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Инцидент произошел около одного из домов на проспекте Жуковского в микрорайоне Кучино.

«37-летний водитель... совершил наезд на 5-летнюю девочку, которую родители перевозили в санках через нерегулируемый пешеходный переход», — отмечается в сообщении.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

16 января в городе Лобня Московской области водитель катал ребенка на санках, привязанных к иномарке. Сотрудники полиции устанавливают личность водителя, чтобы дать его действиям правовую оценку в соответствии с законодательством. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как ребенок едет по проезжей части на санках, которые привязаны к автомобилю Chery.

Ранее в Подмосковье водитель Volvo сбил ребенка на ледянке.