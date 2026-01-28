Премьер-министр Дании допустила изменение оборонного договора с США

Дания не исключает, что в рамках обсуждения вопроса о Гренландии может быть пересмотрено заключенное в 1951 году соглашение с США об обороне. Об этом датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила в интервью изданию The New York Times.

Глава правительства положительно отозвалась о соглашении 1951 года, но не исключила его пересмотр в рамках дискуссий по Гренландии, которые уже несколько месяцев идут между Копенгагеном и Вашингтоном. При этом Фредриксен подчеркнула, что предоставление суверенитета Гренландии является «красной линией», которую Дания и ее союзники в Европе не переступят.

Премьер-министр отметила, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не имеет полномочий вести от имени Дании переговоры о будущем острова.

Согласно подписанному в 1951 году и измененному в 2004 году соглашению, Соединенные Штаты должны консультироваться и информировать Данию и Гренландию, прежде чем вносить какие-либо существенные изменения в военные операции или американские объекты на острове.

27 января издание Bloomberg сообщило, что в ближайшие дни лидеры Дании и Гренландии проведут переговоры в Берлине и Париже, чтобы заручиться поддержкой Европы по соглашению с США.

Ранее Пентагон признал Гренландию ключевым стратегическим районом.