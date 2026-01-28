Ростовскую область атакуют украинские беспилотники

Около пяти взрывов раздались в пригороде Таганрога Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По их словам, взрывы начались полчаса назад — всего их было около пяти. Местные жители говорят, что видели вспышки со стороны Таганрогского залива, а также слышали жужжание в небе.

«Предварительно, ПВО уничтожает украинские дроны на подлете к Таганрогу», — отмечается в сообщении.

Также взрывы слышали жители города Азова.

До этого временно перекрыли движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту . Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В ночь на 25 января обломки сбитого дрона повредили частный дом и автомобиль в Ростовской области. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, в здании оказались выбиты стекла и повреждена крыша. Проживающая в доме семья временно нашла укрытие у соседей. Слюсарь пообещал, что власти окажут гражданам всю необходимую помощь.

Ранее глава Запорожской области рассказал о «циничной» атаке ВСУ на скорую помощь.