Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Армия

Ростовскую область атакуют украинские беспилотники

SHOT: пять взрывов раздались в Таганроге, ПВО отражает атаку дронов ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Около пяти взрывов раздались в пригороде Таганрога Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По их словам, взрывы начались полчаса назад — всего их было около пяти. Местные жители говорят, что видели вспышки со стороны Таганрогского залива, а также слышали жужжание в небе.

«Предварительно, ПВО уничтожает украинские дроны на подлете к Таганрогу», — отмечается в сообщении.

Также взрывы слышали жители города Азова.

До этого временно перекрыли движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту . Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В ночь на 25 января обломки сбитого дрона повредили частный дом и автомобиль в Ростовской области. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, в здании оказались выбиты стекла и повреждена крыша. Проживающая в доме семья временно нашла укрытие у соседей. Слюсарь пообещал, что власти окажут гражданам всю необходимую помощь.

Ранее глава Запорожской области рассказал о «циничной» атаке ВСУ на скорую помощь.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!