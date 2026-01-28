В МИД России ответили на слова президента Польши о «причастности» СССР к Холокосту

Заявление президента Польши Кароля Навроцкого о якобы причастности СССР к Холокосту является глумлением над памятью жертв трагедии. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это глумление над памятью жертв Холокоста», — прокомментировала слова польского лидера дипломат.

Накануне Навроцкий на памятной церемонии в музее Освенцима обратил внимание, что нацистский концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме был освобожден советскими войсками. При этом президент Польши исказил исторические факты, обвинив СССР в причастности к Холокосту.

27 января отмечалась 81-я годовщина освобождения немецкого нацистского концлагеря в Освенциме. В 2005 году ООН официально объявила эту дату Международным днем памяти жертв Холокоста.

27 января 1945 года Красная Армия вошла в Освенцим, Биркенау и Моновиц и освободила около семи тысяч заключенных, большинство из которых были больны и находились в тяжелом состоянии. Эсэсовцы и полицейские нацистской Германии в период с 1940 по 1945 год депортировали в комплекс Освенцим не менее 1,3 миллиона человек.

Ранее в Кремле заявили, что русофобство в Польше «цветет пышным цветом».