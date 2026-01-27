Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Армия

В МИД Украины назвали условие Евросоюза для ввода войск в страну

Сибига: ЕС готов вводить войска на Украину только при гарантиях поддержки от США
Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Страны Евросоюза готовы вводить войска на Украину только при наличии гарантий поддержки со стороны США. Об этом в интервью «Европейской правде» рассказал глава министерства иностранных дел республики Андрей Сибига.

По его словам, детали относительно данной договоренности еще в работе, но иностранный контингент является важным фактором как будущей инфраструктуры безопасности, так и экономического восстановления республики.

«Потому что для будущих инвесторов именно присутствие западных войск на Украине гарантирует безопасность инвестирования. Поэтому мы будем и дальше отстаивать эту позицию, она для нас принципиальна», — заявил министр.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европейском союзе уже существует подписанное соглашение, предусматривающее возможность отправки войск на территорию Украины. Кроме того, Орбан жестко высказался против ускоренного вступления Украины в ЕС к 2027 году.

Ранее Орбан раскритиковал отправку европейских миротворцев на Украину, назвав их «войнотворцами».
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!