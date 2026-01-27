В МИД Украины назвали условие Евросоюза для ввода войск в страну

Сибига: ЕС готов вводить войска на Украину только при гарантиях поддержки от США

Страны Евросоюза готовы вводить войска на Украину только при наличии гарантий поддержки со стороны США. Об этом в интервью «Европейской правде» рассказал глава министерства иностранных дел республики Андрей Сибига.

По его словам, детали относительно данной договоренности еще в работе, но иностранный контингент является важным фактором как будущей инфраструктуры безопасности, так и экономического восстановления республики.

«Потому что для будущих инвесторов именно присутствие западных войск на Украине гарантирует безопасность инвестирования. Поэтому мы будем и дальше отстаивать эту позицию, она для нас принципиальна», — заявил министр.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европейском союзе уже существует подписанное соглашение, предусматривающее возможность отправки войск на территорию Украины. Кроме того, Орбан жестко высказался против ускоренного вступления Украины в ЕС к 2027 году.

Ранее Орбан раскритиковал отправку европейских миротворцев на Украину, назвав их «войнотворцами».