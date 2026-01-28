Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по населенному пункту в Брянской области

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников-камикадзе атаковали деревню Горицы Погарского района Брянской области, из-за чего ранение получил мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавший мужчина был доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Чиновник также заявил, что в результате удара дрона частично поврежден жилой дом.

26 января Богомаз рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинскую зенитно-управляемую ракету С-200 над Клинцовским районом Брянской области. По его информации, обломки сбитой ракеты упали на жилой сектор, в результате чего были разрушены четыре частных жилых дома, еще более 50 повреждены. Кроме того, взрывной волной выбило стекла в двух многоквартирных домах.

Как сообщил глава региона, пострадала одна женщина. Ее доставили в больницу с ушибом мягких тканей.

Ранее под Белгородом сбили украинский дрон с надписью «с любовью для жителей».