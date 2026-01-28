Города Киевской области останутся без уличного освещения

Уличное освещение будет ограничено в городах Киевской области в связи с продолжительными аварийными отключениями электроэнергии. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Николай Калашник в своем Telegram-канале.

Он призвал глав районов и муниципалитетов «принять ряд кризисных решений: ограничить освещение улиц, общественных мест в зданиях, а в подъездах с несколькими лифтами оставить в работе один».

Такие меры, по данным энергетиков, позволят сэкономить десятки мегаватт электроэнергии, отметил Калашник. По его словам, снижение потребления электричества и увеличение ее генерации необходимо для того, чтобы обеспечить светом каждый жилой дом.

«Освещение и реклама сегодня недопустимы», — подчеркнул он.

28 января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве насчитывается 710 тысяч потребителей, которые остаются без света.

До этого сообщалось, что из-за длительных аварийных отключений электричества и теплоснабжения температура в киевских квартирах не превышает +13°C.

Ранее украинский энергетический эксперт сообщил, что из Киева выехали 600 тысяч человек.