В Латвии осудили 71-летнего правозащитника после участия в конференции в Москве

Суд в Латвии приговорил 71-летнего профессора и правозащитника Александра Гапоненко к 10 годам тюрьмы, по обвинениям, выдвинутым после его участия в конференции российского Института стран СНГ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает агентство BALTNEWS.

По его информации, мужчина был признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса прибалтийской республики — о разжигании этнической ненависти и помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, совершенных в группе лиц.

В совокупности Гапоненко было назначено десять лет лишения свободы и три года пробационного надзора. При этом было учтено то, что под стражу он был взят еще 14 марта 2025 года.

В начале февраля прошлого года профессор дистанционно принял участие в конференции под названием «Этноцид российских соотечественников в странах Балтии», которую в Москве проводил российский Институт стран СНГ.

До этого суд в Латвии приговорил гражданина России Сергея Хроменкова к одному году лишения свободы. Его осудили за публикацию видеороликов в социальной сети TikTok. В видео он выражал поддержку российской армии, участвующей в боевых действиях на территории Украины. Он также демонстрировал запрещенную в Латвии георгиевскую ленту и флаг РФ.

Ранее суд в Латвии отпустил под подписку о невыезде выступившего в защиту русского языка депутата парламента страны.