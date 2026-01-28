Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Армия

В Польше признали, что ее вооруженные силы не готовы к гибридным военным конфликтам

Замминистра обороны Польши: армия не готова к гибридным военным конфликтам
Kacper Pempel/Reuters

Польская армия сейчас не готова к современным вооруженным конфликтам, поскольку готовилась к ведению боевых действий традиционными методами. Об этом, ссылаясь на заместителя министра обороны Польши Павла Залевского, сообщает газета The Washington Post.

Залевский отметил, что использование в бою более дешевых средств, таких как беспилотные летательные аппараты, является очень успешным и дает значительное преимущество по сравнению с более дорогим конвенциональным оружием.

2 января сообщалось, что в 2026 году польские власти призовут на службу и военные сборы до 300 тысяч человек.

В новогоднем обращении премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал «завоевать Балтийское море», а также ускорить создание «самой сильной» армии в Европе.

В ноябре издание Reuters писало, что польские власти планируют запустить новую программу военной подготовки, а в 2026 году обучить военному делу около 400 тысяч человек.

Ранее в Польше заявили о вероятном возобновлении обязательной военной службы в будущем.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!