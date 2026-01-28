Крымский мост временно перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом в своем Telegram-канале сообщает информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.

Причина перекрытия не называется.

В сообщении призывают находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Как заявлял депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, это вынужденная мера для усиления безопасности. По его словам, соответствующее решение носит временный характер.

Ранее ветеран «Альфы» назвал Крымский мост «Ахиллесовой пятой» для России.