В ФРГ ведется подготовка к возможному российскому нападению на НАТО

Генерал бундесвера Функе: Россия в ближайшие два-три года может напасть на НАТО
Россия в течение двух-трех лет может совершить нападение на страны НАТО. Об этом в интервью британской газете The Times заявил начальник штаба Объединенного командования поддержки бундесвера ФРГ генерал-лейтенант Геральд Функе.

По его словам, в первые же часы нападения РФ немецкие войска окажутся в самом центре боевых действий. Так, расположенная в Литве 45-танковая бригада численностью 4800 человек перейдет в контратаку, после из ФРГ на линию фронта в течение нескольких дней будут переброшены 15 тысяч военнослужащих сил быстрого реагирования.

Затем в немецкие порты на Северном море прибудут десятки тысяч солдат стран НАТО, откуда их по автомобильным и железнодорожным маршрутам перебросят на восток. Эти коммуникации станут объектом российских диверсий, кибератак и ударов ракет большой дальности.

Функе подчеркнул, что в результате боев в больницы ФРГ будут каждый день доставлять сотни пострадавших, что быстро вызовет их переполнение.

25 января сообщалось, что НАТО в течение ближайших двух лет планирует создать на границе с Россией и Белоруссией «роботизированную и автоматизированную зону обороны».

Ранее Пентагон назвал Россию «постоянной угрозой» для НАТО.
 
