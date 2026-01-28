Российские айтишники допускают одну важную ошибку при поиске работы

Сегодня кандидаты нередко делают ставку на универсальные навыки при поиске работы в IT, тогда как компании ожидают более точного соответствия требованиям конкретных ролей. Это показала аналитика hh.ru, с результатами которой ознакомилась «Газета.Ru».

«Соискатели чаще всего стараются выделиться за счет общих и широко распространенных формулировок в резюме, которые кажутся подходящими для большинства позиций, однако сегодня они не всегда входят в число приоритетных у работодателей. Так, интерес компаний к управлению временем снизился на 51%, при этом доля профилей кандидатов с указанием этого пункта выросла на 41%. Интерес к стратегическому мышлению сократился на 35% при росте его доли в резюме на 46%. По аналитическому мышлению спрос снизился на 19%, тогда как число профилей с указанием этого навыка выросло на 6%. В итоге компании получают отклики, которые лишь частично отвечают реальным задачам бизнеса», — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

В сегменте технических навыков также фиксируется расхождение между спросом и предложением. Так, интерес работодателей к Agile снизился на 7%, тогда как количество резюме с этими компетенциями выросло на 96%. По Power BI спрос со стороны компаний сократился на 19%, при этом упоминание инструмента в резюме увеличилось на 55%. Еще более заметный разрыв фиксируется по Docker: снижение спроса на 32% сопровождается ростом предложения на 49%.

Практика показывает, что расхождение в упоминании навыков обычно происходит из-за запаздывания реакции соискателей на меняющийся спрос и эволюции самих технологий. Работодатели первыми реагируют на новые тренды и насыщение рынка, в то время как соискатели часто продолжают осваивать навыки, популярные вчера. В частности, про снижение работодателей к Agile. На рынке труда происходит сдвиг от теории к практике и культурной трансформации. Работодателям нужны не просто знания фреймворков, а умение проводить глубокую Agile-трансформацию, что встречается реже.

Система Power BI тоже проходит через своего рода обновление. Внедрение AI-помощников и low-code платформ упрощает работу с данными, снижая потребность в узких специалистах. Однако инструмент остается популярным для изучения как точка входа в аналитику.

«Соискателям важно внимательно изучать требования вакансий и адаптировать набор своих навыков под текущие ожидания рынка, а также регулярно обновлять и развивать эти компетенции. Компаниям, в свою очередь, стоит точнее формулировать ожидания и пояснять, какие умения действительно необходимы для успешного выполнения задач. Когда обе стороны говорят на одном языке, процесс найма становится проще и быстрее», — добавляет Дорохова.

Ранее были названы вопросы на собеседовании, которые могут привести к отказу.