Американский актер продает особняк на Рублевке

РИА Новости: Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке в Подмосковье

Американский актер с российским гражданством Стивен Сигал выставил на продажу свой особняк на Рублево-Успенском шоссе в Московской области. Об этом сообщили РИА Новости в компании, которая стала эксклюзивным консультантом по сделке.

По словам представителя компании, на продажу выставлен загородный дом актера общей площадью 500 квадратных метров, расположенный на закрытой охраняемой территории клубного поселка «Конус», выполненного в единой архитектурной концепции и включающего 22 дома.

Собеседник агентства рассказал, что подмосковная резиденция Сигала состоит из основного двухэтажного дома, гостевого дома с баней и беседки-барбекю, размещенных на лесном участке площадью 15 соток. В основном доме находятся три спальни, три санузла, кинотеатр, винная комната, кабинет и гараж на два автомобиля. Гостевой дом с баней включает сауну, душевую и санузел на первом этаже, а также спальню с санузлом на втором.

В компании не раскрыли запрашиваемую актером цену за особняк.

По данным СМИ, Сигал купил дом в селе Усово на Рублево-Успенском шоссе в 2018 году ориентировочно за 80-100 миллионов рублей. Журналисты утверждают, что ранее объект принадлежал Владимиру Шемякину — бывшему депутату Госдумы и экс-главе Росгосцирка.

В 2022 году Telegram-канал Baza писал, что Сигал обладает 26-процентной долей в фирме «Горки холдинг компани», которая планирует построить Международный центр восточных единоборств на Рублевке. Отмечалось, что власти Подмосковья передали фирме Сигала в аренду 8,2 гектара земли в Одинцовском районе.

Ранее Сигалу достались главные роли в трех российско-американских фильмах.