Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Культура

Американский актер продает особняк на Рублевке

РИА Новости: Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке в Подмосковье
Александр Вильф/РИА Новости

Американский актер с российским гражданством Стивен Сигал выставил на продажу свой особняк на Рублево-Успенском шоссе в Московской области. Об этом сообщили РИА Новости в компании, которая стала эксклюзивным консультантом по сделке.

По словам представителя компании, на продажу выставлен загородный дом актера общей площадью 500 квадратных метров, расположенный на закрытой охраняемой территории клубного поселка «Конус», выполненного в единой архитектурной концепции и включающего 22 дома.

Собеседник агентства рассказал, что подмосковная резиденция Сигала состоит из основного двухэтажного дома, гостевого дома с баней и беседки-барбекю, размещенных на лесном участке площадью 15 соток. В основном доме находятся три спальни, три санузла, кинотеатр, винная комната, кабинет и гараж на два автомобиля. Гостевой дом с баней включает сауну, душевую и санузел на первом этаже, а также спальню с санузлом на втором.

В компании не раскрыли запрашиваемую актером цену за особняк.

По данным СМИ, Сигал купил дом в селе Усово на Рублево-Успенском шоссе в 2018 году ориентировочно за 80-100 миллионов рублей. Журналисты утверждают, что ранее объект принадлежал Владимиру Шемякину — бывшему депутату Госдумы и экс-главе Росгосцирка.

В 2022 году Telegram-канал Baza писал, что Сигал обладает 26-процентной долей в фирме «Горки холдинг компани», которая планирует построить Международный центр восточных единоборств на Рублевке. Отмечалось, что власти Подмосковья передали фирме Сигала в аренду 8,2 гектара земли в Одинцовском районе.

Ранее Сигалу достались главные роли в трех российско-американских фильмах.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!