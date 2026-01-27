Боевые действия на Украине закончатся до 1 ноября 2027 года, заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо. Об этом сообщает издание Hlavné Správy.

Эту дату Фицо связал с графиком реализации решений Европейского совета в сфере энергетической безопасности. Согласно ему, с начала 2027 года в Евросоюзе вступит в силу полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа, а с 30 сентября 2027 года прекратятся поставки и трубопроводного газа РФ. Словацкий премьер назвал «самоубийством» такой разрыв с российской энергетикой. Он подчеркнул, что многие европейские экономисты и политики придерживаются такого же мнения.

По словам Фицо, после завершения конфликта «все придут в себя и будут ломать себе ноги, спеша поехать в Россию делать бизнес». Премьер-министр выразил убеждение, что страны Европы скоро осознают несостоятельность полного разрыва отношений с поставщиками энергоресурсов из России и изменят свою нынешнюю политику в энергетической сфере.

11 января стало известно, что президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и спикер парламента страны Рихард Раши подтвердили отказ от военной помощи Украине.

Ранее Фицо прокомментировал антироссийскую политику ЕС.