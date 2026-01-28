Размер шрифта
Трамп заявил, что США удастся урегулировать конфликт на Украине

Трамп: США смогут положить конец конфликту между Россией и Украиной
Global Look Press

США удастся добиться завершения конфликта на Украине. Такую уверенность выразил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Мы пытаемся положить конец еще одному [конфликту] — между Россией и Украиной. Думаю, мы сделаем это», — сказал он.

26 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп остается глубоко вовлеченным в процесс мирного урегулирования конфликта на территории Украины. По ее словам, прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры США, России и Украины стали историческими. Левит отметила, что Трамп не теряет надежды на достижение урегулирования конфликта на Украине.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

Как заявили в Кремле, продолжение трехсторонних контактов России, США и Украины по урегулированию конфликта запланировано на следующую неделю. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на нынешней стадии переговоров «дружелюбие вряд ли возможно».

Ранее Трамп назвал конфликт на Украине самой ужасной войной со времен Второй мировой.
 
