«Заслуженный подарок»: в Госдуме предложили выплачивать всем пенсионерам 13-ю пенсию

Депутат Миронов предложил выплачивать всем пенсионерам 13-ю пенсию
Павел Лисицын/РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой о введении 13-й пенсии для всех российских пенсионеров. Об этом пишет РИА Новости.

По словам парламентария, его партия более 10 лет настаивает на принятии соответствующего законопроекта.

«13-я пенсия — это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам, которые поддерживают президента и СВО», — сказал Миронов.

Он отметил, что такая доплата стала бы существенной поддержкой для пожилых граждан и помогла бы частично компенсировать отставание пенсий от уровня фактической инфляции.

Миронов напомнил, что справедливороссы ежегодно вносят в Госдуму соответствующий законопроект: в частности, он был внесен в начале декабря 2025 года. Согласно инициативе, к Новому году пенсионеры должны получать доплату в размере страховой пенсии по старости, но не менее полутора прожиточных минимумов пенсионера. Как уточнил депутат, в прошлом году эта сумма составляла около 23 тысяч рублей.

Миронов отметил, что многим пенсионерам не хватает денег на праздничные расходы, в том числе на подготовку новогоднего стола и покупку подарков детям и внукам.

Также депутат выступил за ежеквартальную индексацию пенсий вместо ежегодной. Он считает, что нужно повышать пенсии не раз в год, а каждые три месяца.

«Будем добиваться и нового подхода к индексации, и введения 13-й пенсии», — добавил Миронов.

30 декабря Миронов в беседе с «Газетой.Ru» предложил не облагать 13-ю зарплату налогами. По его мнению, это будет стимулировать работодателей выплачивать ее работникам.

Ранее эксперт рассказал, как копить на пенсию даже с небольшим доходом.
 
