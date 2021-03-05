Посол Антонов призвал США прекратить грозить санкциями

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва «не закрывает глаза на накопившиеся проблемы» в отношениях с Вашингтоном и готова их обсуждать, однако необходимо перестать грозить санкциями, передает РИА «Новости».

«Надо прекращать угрожать санкциями, решить вопросы российской дипломатической собственности, восстановить деятельность генконсульств, вернув нам возможность работать с соотечественниками, оставшимися без нашей опеки на Западном побережье США», — сказал Антонов.

2 марта Евросоюз и США ввели санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Позже Минторг Соединенных Штатов опубликовал список организаций, попавших под санкционные меры.