В Раде поддержали законопроект о выходе Украины из часового пояса Москвы

Проект закона «Об исчислении времени на Украине» принят в первом чтении, сообщается на сайте Верховной рады.

«Законопроектом предлагается определить правовые основы установления единиц времени, вычисления времени и отрегулировать отношения, возникающие при распространении информации о точном значении времени и календарной дате на Украине», — говорится в публикации.

Также в проекте сказано, что на Украине введут понятие единого киевского времени, которое отличается от московского на один час. Это время соответствует второму часовому поясу в национальной шкале времени Украины UTC +2. При этом сезонный перевод в стране будет отменен, дополняет РБК.

В СМИ указано, что, согласно проекту закона, решение о смене часового пояса принято с целью «обеспечения защиты территориальной целостности и укрепления национальной безопасности страны».

В документе подчеркивается, что на территории Крыма и Донбасса установлено московское время, уточняет СМИ.

Ранее депутат Верховной Рады обвинил украинские власти в подготовке к войне.