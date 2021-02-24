Путин сообщил о готовящихся провокациях против РФ, связанных с борьбой с COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, выступая на коллегии ФСБ, что руководство РФ располагает информацией о готовящихся провокациях, связанных с борьбой с коронавирусом.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России в медицине.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».