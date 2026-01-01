Сальдо раскрыл, что происходило в Хорлах после атаки ВСУ на кафе и гостиницу

Пожар в кафе в Хорлах в Херсонской области, которое атаковали беспилотники ВСУ, был настолько сильным, что зайти в помещение было невозможно. Об этом сообщил губернатора региона Владимир Сальдо в эфире RT.

«Пожар был до такой степени силен, что зайти туда было невозможно», — сказал Сальдо, добавив, что огонь не могли потушить более шести часов.

Губернатор рассказал, что дроны-разведчики ВСУ не давали подойти к пострадавшим при ударе по кафе и гостинице, чтобы оказать им помощь.

ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Хорлах в ночь на 1 января. Сальдо уточнил, что прилет пришелся прямо в момент новогодней речи президента РФ Владимира Путина. В МИД России назвали случившееся очередным террористическим актом Украины, выразив уверенность, что атака была заранее спланирована. В министерстве подчеркнули, что украинские военные целенаправленно били по месту скопления мирных граждан, которые праздновали Новый год.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратил внимание, что задача ВСУ была не просто нанести удар, а сжечь как можно больше людей. Он отметил, что один из беспилотников был с зажигательной смесью, многие из тех, кто не выжил, сгорели заживо, сообщил чиновник.

В МИД уточнили, что в результате атаки БПЛА ранения получили более 50 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Не выжили 24 человека, среди них один ребенок. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.

Ранее появились кадры с места атаки беспилотников ВСУ в Хорлах Херсонской области.