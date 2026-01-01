В Индии 1,3 тыс. человек серьезно отравились водопроводной водой, некоторые не выжили

India TV: в Индоре из-за зараженной воды пострадали более тысячи человек

В индийском городе Индор в штате Мадхья-Прадеш не менее 13 человек не выжили после употребления воды из водопроводной сети. Об этом сообщил телеканал India TV.

По данным источников, вспышка острого отравления произошла в районе Бхагиртпура. Врачи также не смогли спасти шестимесячного ребенка и шесть женщин. После инцидента власти штата отстранили от работы двух сотрудников муниципальной корпорации, еще один чиновник был уволен.

Число пострадавших, по информации телеканала, достигает около 1,3 тыс. человек. Более 100 жителей Индора находятся в различных больницах города в тяжелом состоянии, и власти не исключают дальнейшего роста летальных исходов.

Правительство Мадхья-Прадеш создало специальную комиссию для расследования случившегося. Главный министр штата Мохан Ядав охарактеризовал ситуацию как чрезвычайную, заверил, что власти контролируют ее развитие и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Он также подчеркнул, что за допущенные нарушения последуют жесткие меры, а коммунальным службам поручено проверить возможные утечки в системах водоснабжения и канализации по всему городу.

Министр правительства штата Кайлаш Виджайваргия, представляющий округ Индор, признал наличие серьезных нарушений и сообщил о создании отдельных палат для пациентов в государственной больнице имени Махараджи Яшвантрао и частном медицинском институте Шри Ауробиндо.

На фоне общественных волнений к ситуации подключился Высокий суд Мадхья-Прадеш. Суд обязал власти обеспечить бесплатное лечение всех пострадавших, потребовал предоставить отчет о произошедшем и распорядился принять меры для бесперебойной подачи чистой и безопасной питьевой воды жителям Индора.

