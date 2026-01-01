Внедорожник и автомобиль ДПС столкнулись лоб в лоб в Екатеринбурге

В Екатеринбурге внедорожник влетел в машину ДПС, сообщает Telegram-канал «E1.RU. Новости Екатеринбурга».

По словам участника аварии, они стояли на перекрестке. Рядом был внедорожник, навстречу которому выехала машина ДПС с мигалками и сиреной. Они столкнулись лоб в лоб. Отмечается, что сильно пострадал полицейский, который находился на пассажирском сиденье. Кроме того, ранения получили еще два человека. Все они доставлены в больницу.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать место столкновения.

Кроме того, в Москве ДТП затруднило движение автомобилей. Водители запечатлели последствия аварии.

Ранее сообщалось, что водитель без прав устроил крупное ДТП в Нижнем Тагиле.