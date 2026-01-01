Россиянам рассказали, как изменился процесс замены водительских прав с 1 января

С 1 января вступил в силу новый порядок смены водительских прав при истечении срока годности, рассказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он описал новый порядок смены прав.

«Если срок действия водительского удостоверения истекал в период с 2022 по 2025 год включительно, его автоматически продлили на три года. Это продление работает только внутри России, никаких отметок на самих правах нет, менять пластик специально не требовалось. Такие права продолжают действовать ровно до новой даты, которая считается от старой. С 1 января 2026 года эта схема больше не распространяется на новые случаи. Если срок действия прав закончится уже в 2026 году, их нужно менять в обычном порядке. Также замена обязательна, если срок с учетом автопродления уже вышел. В этом случае потребуется медосмотр, экзамены сдавать не нужно. Подать заявление можно заранее, чтобы не остаться без права управления», — сказал он.

Парламентарий порекомендовал россиянам проверить срок истечения действия водительских прав.

«Важно учитывать и деньги. С осени 2025 года пошлина за замену увеличилась и составляет несколько тысяч рублей, точная сумма зависит от формата удостоверения. Езда с просроченными правами считается нарушением и может закончиться серьезным штрафом. Поэтому сейчас лучше заранее проверить дату окончания и спокойно решить вопрос с заменой, не дожидаясь проблем на дороге», — заключил он.

Ранее стало известно о законах, которые с вступили в силу 1 января.