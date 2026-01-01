Размер шрифта
Россиянин выиграл 3,3 млн рублей, поставив 1 млн на матч «Интера»

Россиянин поставил миллион на матч с участием «Интера» и выиграл 3,3 миллиона
Клиент букмекерской компании (БК) поставил 1 миллион рублей на матч 17-го тура чемпионата Италии по футболу между «Интером» и «Аталантой». Об этом пишет «РБ Спорт».

Болельщик поставил на то, что в матче будет забито менее двух мячей. Коэффициент на это событие составлял 3,30. «Интер» одержал победу со счетом 1:0, и фанатская ставка сыграла, что принесло болельщику 3,3 миллиона рублей. Чистый выигрыш составил 2,3 миллиона.

Матч между «Интером» и «Аталантой» состоялся 28 декабря, единственный мяч забил Лаутаро Мартинес на 65-й минуте. Игра прошла на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия).

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 36 очков в 16 матчах, идущий вторым «Милан» отстает от лидера всего на один балл, сыграв такое же количество встреч. «Аталанта» с 22 очками в 17 играх располагается на десятой строчке в Серии А.

Ранее вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал видеопоздравление с Новым годом.
 
