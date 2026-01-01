Володин возложил на Зеленского ответственность за удар по кафе в Хорлах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что ответственность за атаку на мирных жителей в кафе в Хорлах Херсонской области лежит на президенте Украины Владимире Зеленском и его европейских союзниках.

По словам Володина, в новогоднюю ночь в регионе был совершен настоящий теракт: удар был нанесен по гостинице и кафе, где мирные граждане встречали Новый год. Он подчеркнул, что атака, по его оценке, носила целенаправленный характер.

Спикер Госдумы выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Также он заявил, что, по его мнению, подобные преступления могут быть остановлены только после достижения целей специальной военной операции.

Утром 1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке беспилотников на кафе и гостиницу в поселке Хорлы в Херсонской области. По предварительным данным, в результате погибли 24 человека, более 50 пострадали. По словам Сальдо, один из беспилотников был с зажигательной смесью, атака ВСУ была направлена на мирных граждан.

В мая 2014 в Одессе между участниками «антимайдана», футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы и участниками «евромайдана» начались столкновения, которые привели к тому, что сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором тогда укрылись представители «антимайдана». 48 человек стали жертвами трагедии, пострадали более 250.

