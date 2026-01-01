Размер шрифта
Адвокат рассказал, что изменится в российской правовой сфере в новом году

Адвокат Жорин: Верховный суд продолжит возвращать доверие россиян к системе в 2026 году
Кирилл Зыков/РИА Новости

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал свой прогноз в правовой сфере на новый 2026 год. По его мнению, продолжится антикоррупционная борьба внутри судебной системы, а также тенденция по возвращению доверия россиян к судам.

«Резких реформ судебной системы ожидать не приходится. Скорее всего, продолжится ее уплотнение: цифровизация без радикального упрощения, рост значения внутренних обзоров и ориентиров, дальнейшая стандартизация практики», — отметил он.

По мнению Жорина, коррупционные дела перестанут восприниматься россиянами, как что-то необычное.

«Антикоррупционные тенденции, с высокой вероятностью, будут усиливаться. При этом парадоксально, но именно это может привести к снижению общественного интереса: такие дела перестанут восприниматься как экстраординарные и станут частью «обычной» повестки. Продолжится тенденция на возвращения доверия граждан к судебной системе, о котором говорил [новый председатель Верховного суда] Игорь Краснов», — подчеркнул адвокат.

Ранее Жорин подвел итоги 2025 года в судебной системе.

