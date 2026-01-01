В Одесской области повреждена портовая инфраструктура

Украинские власти заявили о повреждении объектов в Одесском и Измаильском портах

Портовая инфраструктура повреждена в Одесской области на юге Украины в результате ударов. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram-канале.

По его данным, разрушения получили объекты в Одесском и Измаильском портах.

Несколькими часами ранее украинские власти сообщали, что на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области на юге Украины возник пожар на фоне удара. Были зафиксированы перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Одессе и Луцке. Мэр Луцка Игорь Полищук писал в Telegram-канале о работе системы противовоздушной обороны.

Позднее в Минобороны РФ подтвердили, что Вооруженные силы России ударили по объектам энергетики Украины, используемым в интересах военно-промышленного комплекса страны.

Ранее военный эксперт заявил об ударе ВС РФ по вероятному месту запуска дронов на резиденцию Путина.