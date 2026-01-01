Размер шрифта
Новости. Общество

Полсотни поездов задерживаются на юге России из-за непогоды

На Кубани из-за непогоды задерживаются около 50 поездов
Около 50 поездов задерживаются из-за непогоды на Кубани. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Отмечается, что поезда отклонились от привычного графика из-за того, что ряд станций оказался обесточен. К этому привела непогода, налипание снега, обледенение проводов и деревьев. Задержка поездов составляет от 47 минут до более 27 часов. Их пропускают через поврежденные участки в том числе с помощью тепловозов. Одновременно с этим ведутся работы по восстановлению контактной сети.

28 декабря на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону после схода с рельсов грузового поезда было приостановлено движение составов на одном из путей. В результате оказались задержаны 33 пассажирских поезда, включая шесть пригородных составов. К ликвидации последствий ЧП привлекли более 160 специалистов и пять единиц техники. В конце концов им удалось восстановить движение поездов по обоим путям.

До этого в Пензенской области два локомотива, перевозящие 23 цистерны с мазутом, сошли с рельсов. Из-за этого произошел разлив топлива, движение на ж/д станции Чаис приостановили.

Ранее поезд и локомотив столкнулись на железнодорожной станции в Пензенской области.

