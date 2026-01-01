Полиция Берлина сообщила о сотнях задержаний в новогоднюю ночь

Tagesspiegel: в Берлине в новогоднюю ночь задержали около 400 человек

В Берлине в новогоднюю ночь полиция задержала около 400 человек, при этом травмы получили более 20 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на данные полиции.

По информации издания, в ночь на 1 января неизвестные неоднократно нападали на полицейских, используя фейерверки и петарды. В результате таких инцидентов пострадали как минимум 24 сотрудника полиции. Всего для обеспечения порядка в столице Германии были задействованы около 4,3 тыс. правоохранителей, в том числе для предотвращения нарушений, связанных с применением пиротехники.

В полиции Берлина отметили, что, несмотря на большое количество нападений и задержаний, новогодняя ночь в целом прошла сравнительно спокойно. В ведомстве подчеркнули, что серьезных инцидентов и масштабного материального ущерба, зафиксированных годом ранее, в этот раз удалось избежать.

Нападения на сотрудников полиции в новогоднюю ночь произошли и в других городах Германии. По данным агентства DPA, в Гамбурге ранения получили как минимум десять полицейских, а в Лейпциге стражей порядка забрасывали стеклянными бутылками.

