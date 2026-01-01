Размер шрифта
Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в России

Бессараб: россияне будут работать в январе 2026 года всего 15 дней
Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в России — на работу придется выйти лишь 15 дней. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, в первом месяце года россиян ожидают три полноценные рабочие недели по пять дней. В итоге общее число рабочих дней в январе составит 15, что сделает его самым коротким по продолжительности труда в 2026 году.

Бессараб отмечала, что новогодние каникулы в 2027 году, вероятно, будут почти такими же продолжительными, как и в 2026-м, при этом общее число рабочих дней может немного вырасти. По ее словам, в 2026 году предусмотрено 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных, тогда как в 2027 году ожидается 249 рабочих дней и 116 дней отдыха.

При этом депутат отметила, что длинные новогодние каникулы становятся устойчивой практикой: в начале 2027 года россияне могут получить 11 дней отдыха, что лишь немного меньше, чем в 2026 году.

Ранее в России началась двухдневная рабочая неделя, последняя в уходящем году.

