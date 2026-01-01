Размер шрифта
На одном из крупнейших НПЗ юга России произошел пожар из-за атаки дрона

На Ильском НПЗ произошел пожар после падения обломков дрона ВСУ
Алексей Сухоруков/РИА Новости

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае произошел пожар после падения обломков украинского дрона. Об этом сообщил кубанский оперштаб в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 1 января. В результате вспыхнул пожар на площади 25 квадратных метров. К утру огонь был потушен. Уточняется, что никто не пострадал.

Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России. Производственный комплекс предприятия включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн нефти в год и объекты общезаводского хозяйства.

1 января Вооруженные силы Украины также атаковали резервуарный парк нефтеперекачивающей станции (НПС) в Татарстане. По информации пресс-службы главы региона, массовый налет вражеских беспилотников был совершен в районе восьми утра. НПС находится в Альметьевске. На территории предприятия произошло возгорание, никто не пострадал.

В последние месяцы украинские военные стали активнее бить по российским НПЗ. Президент Украины Владимир Зеленский называл атаки на энергетическую инфраструктуру РФ лучшими санкциями и обещал Москве проблемы с топливом этой зимой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на территории НПЗ в Туапсе потушили пожар.

