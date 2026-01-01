В Общественной палате высказались о введении новых дорожных знаков в России

Новые дорожные знаки, которые вводятся в России с 1 января 2026 года — это необходимость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александра Холодова.

«Новые дорожные знаки не являются избыточными. Сам факт появления этих знаков продиктован необходимостью. Другое дело, что не все водители еще, может быть, понимают, что они означают, надо их изучить», — заявил Холодов.

С 1 января в России начал действовать новый ГОСТ, который вводит несколько новых автодорожных знаков и информационных табличек.

В частности, появился знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Он обозначает искусственные неровности и будет информировать водителей о скорости, с которой рекомендуется их проезжать. В Росстандарте отмечали, что это позволит вдвое сократить количество знаков в местах установки «лежачих полицейских».

Кроме того, стоп-линии теперь можно будет размещать не только горизонтально, но и вертикально. На знаке «Время действия» разрешат указывать месяцы, в которые он действует, например с сентября по апрель. Также вводится знак «Глухие», который будут устанавливать перед пешеходными переходами рядом с объектами, посещаемыми глухими и слабослышащими людьми.

Знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» с изображением облака, дождя и снежинок станет применяться вместе со знаком ограничения скорости на период соответствующих погодных условий.

На знаке «Парковка (парковочное место)» можно будет дополнительно указывать способ парковки автомобиля. В Росстандарте поясняли, что это позволит сократить количество дополнительных табличек в зонах парковки в два раза.

Ранее россиян предупредили о неочевидных зимних штрафах для автомобилистов.