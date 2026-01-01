Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

В Общественной палате высказались о введении новых дорожных знаков в России

В Общественной палате РФ назвали введение новых дорожных знаков необходимостью
ФГБУ «РСТ»

Новые дорожные знаки, которые вводятся в России с 1 января 2026 года — это необходимость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александра Холодова.

«Новые дорожные знаки не являются избыточными. Сам факт появления этих знаков продиктован необходимостью. Другое дело, что не все водители еще, может быть, понимают, что они означают, надо их изучить», — заявил Холодов.

С 1 января в России начал действовать новый ГОСТ, который вводит несколько новых автодорожных знаков и информационных табличек.

В частности, появился знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Он обозначает искусственные неровности и будет информировать водителей о скорости, с которой рекомендуется их проезжать. В Росстандарте отмечали, что это позволит вдвое сократить количество знаков в местах установки «лежачих полицейских».

Кроме того, стоп-линии теперь можно будет размещать не только горизонтально, но и вертикально. На знаке «Время действия» разрешат указывать месяцы, в которые он действует, например с сентября по апрель. Также вводится знак «Глухие», который будут устанавливать перед пешеходными переходами рядом с объектами, посещаемыми глухими и слабослышащими людьми.

Знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» с изображением облака, дождя и снежинок станет применяться вместе со знаком ограничения скорости на период соответствующих погодных условий.

На знаке «Парковка (парковочное место)» можно будет дополнительно указывать способ парковки автомобиля. В Росстандарте поясняли, что это позволит сократить количество дополнительных табличек в зонах парковки в два раза.

Ранее россиян предупредили о неочевидных зимних штрафах для автомобилистов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27544921_rnd_4",
    "video_id": "record::2f719e76-d06f-4e0f-b8a2-371f62e50479"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+