Президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники Киева пытаются включить в мирный план по урегулированию конфликта с Россией неприемлемые дополнения в надежде, что РФ от него откажется. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

«Они [Зеленский и европейцы] не хотят окончательно рассориться с США, поэтому их главная задача — извратить их предложения», — сказал Мирошник.

По его словам, у Зеленского и европейских лидеров нет задачи урегулировать конфликт. Поэтому они хотят сорвать мирные инициативы и «напихать» в план неприемлемые дополнения, отметил посол.

24 декабря Зеленский во время общения с журналистами раскрыл содержание предполагаемого мирного плана, который сейчас обсуждается Европой, Украиной, США и Россией. Документ состоит из 20 пунктов и подтверждает суверенитет Украины, предусматривает безоговорочное соглашение о ненападении между Москвой и Киевом, получение Украиной гарантий безопасности, ограничение численности ВСУ до 800 тысяч человек и другое.

По итогам встречи во Флориде 28 декабря Зеленский сообщил, что согласовал с президентом США Дональдом Трампом 90% мирного плана. Однако сторонам не удалось договориться по ключевым вопросам, в том числе территориальным уступкам и будущем Донбасса.

Ранее Зеленский заявил о появлении черновиков документов о завершении конфликта с Россией.