Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В МИД РФ сообщили о неприемлемых дополнениях Зеленского в мирном плане по Украине

Мирошник: Зеленский хочет включить в мирный план неприемлемые для РФ дополнения
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники Киева пытаются включить в мирный план по урегулированию конфликта с Россией неприемлемые дополнения в надежде, что РФ от него откажется. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

«Они [Зеленский и европейцы] не хотят окончательно рассориться с США, поэтому их главная задача — извратить их предложения», — сказал Мирошник.

По его словам, у Зеленского и европейских лидеров нет задачи урегулировать конфликт. Поэтому они хотят сорвать мирные инициативы и «напихать» в план неприемлемые дополнения, отметил посол.

24 декабря Зеленский во время общения с журналистами раскрыл содержание предполагаемого мирного плана, который сейчас обсуждается Европой, Украиной, США и Россией. Документ состоит из 20 пунктов и подтверждает суверенитет Украины, предусматривает безоговорочное соглашение о ненападении между Москвой и Киевом, получение Украиной гарантий безопасности, ограничение численности ВСУ до 800 тысяч человек и другое.

По итогам встречи во Флориде 28 декабря Зеленский сообщил, что согласовал с президентом США Дональдом Трампом 90% мирного плана. Однако сторонам не удалось договориться по ключевым вопросам, в том числе территориальным уступкам и будущем Донбасса.

Ранее Зеленский заявил о появлении черновиков документов о завершении конфликта с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27544801_rnd_4",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+