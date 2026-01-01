Сальдо назвал число погибших в Хорлах

Губернатор Сальдо: 24 человека погибли в результате удара ВСУ по кафе в Хорлах

24 человека погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе в Хорлах Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«24 погибших. Десятки пострадавших. Женщины, дети», — написал чиновник.

Сальдо также объявил 2 и 3 января днями траура из-за трагедии. Он отметил, что сегодня регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим в результате трагедии оказывается необходимая помощь.

Утром 1 января Сальдо сообщил, что в Херсонской области в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали праздник. Три украинских дрона атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала нравственным уродством удары ВСУ по кафе в Хорлах. Она подчеркнула, что «цинизму и звериной жестокости» Киева не должно быть никаких оправданий.

Ранее Мария Захарова сравнила удары ВСУ по кафе в Херсонской области с трагедией в Хатыни.