Более 100 человек пострадали и 40 погибли при взрыве в баре в Швейцарии

Reuters: многие из 100 пострадавших на курорте в Швейцарии в тяжелом состоянии

Большинство из 100 пострадавших на горнолыжном курорте в Швейцарии находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Reuters.

«По нашим подсчетам, около 100 человек получили ранения, большинство из них серьезные, и, к сожалению, десятки человек считаются погибшими», — заявил глава полиции кантона Фредерик Гислер.

Он уточнил, что пострадавших доставили в больницы в Сьоне, Лозанне, Женеве и Цюрихе.

Начальник службы безопасности кантона Вале Стефан Ганцер сообщил, что некоторые из жертв — граждане других стран.

Взрыв произошел в подвале заведения в ночь на 1 января, около 1:30, после чего начался пожар. Погибли 40 человек. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за пиротехники.

Один из участников ликвидации ЧП охарактеризовал происшествие как «крупную катастрофу». Для родственников пострадавших была организована горячая линия.

В настоящее время полиция исключает версию преступного умысла.

