Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Появились подробности о состоянии экс-тренера «Динамо», у которого нашли рак

Агент Петреску: после завершения лечения от рака тренер намерен вновь работать
Виталий Белоусов/РИА Новости

У бывшего главного тренера московского «Динамо» и краснодарской «Кубани» Дана Петреску, которому диагностировали рак, все хорошо со здоровьем. Об этом в комментарии РИА Новости заявил его агент Николае Пырнэу.

«Есть определенное количество процедур, которые надо пройти. И после этого все будет хорошо. Он сейчас не тренирует, он взял паузу для прохождения курса лечения, который сейчас заканчивается. И после этого он однозначно намерен продолжить тренерскую карьеру», — рассказал он.

Во время профессиональной карьеры футболиста Петреску выступал за такие команды, как «Стяуа», «Дженоа», Фоджа», «Шеффилд Уэнсдей», «Челси». Он — участник чемпионатов мира 1994 и 1998 годов, а также чемпионатов Европы 1996 и 2000 годов, обладатель Кубка обладателей кубков 1997/98, финалист Кубка европейских чемпионов 1988/89. В 2003 году Петреску был включен в состав символической сборной легионеров Английской премьер-лиги десятилетия.

30 октября 2025 года агент румынского тренера Пырнэу заявил, что тот бы не отказался от работы в России.

«Будет предложение из России, оно будет рассматриваться в первую очередь. Дан не раз говорил, что везде, где бы он ни работал, выигрывал трофей, и только в России этого не получилось по разным причинам», — сказал Пырнэу.

Ранее заболевший раком Евгений Алдонин обратился к болельщикам.
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+