В России появился ГОСТ на фермерскую продукцию

Росстандарт утвердил первый ГОСТ на российскую фермерскую продукцию
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Первый в РФ ГОСТ для фермерской продукции вступает в силу с 1 января 2026 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Стандарт призван дать покупателю уверенность в том, что он действительно поддерживает малого отечественного производителя и получает фермерский продукт», — отмечается в сообщении Росстандарта после утверждения ГОСТа.

Согласно информации Росстандарта, ГОСТ Р 72236-2025 «Реализация фермерской продукции. Информация для потребителей. Общие требования», разработанный Роскачеством, будет применяться организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими услуги по продаже фермерской продукции.

Как отмечается, этот стандарт устанавливает единые требования к идентификации и маркировке такой продукции, что способствует защите прав как добросовестных производителей, так и потребителей. В рамках документа предусмотрена визуальная маркировка фермерских зон в каналах продаж, а также предоставление прозрачной и достоверной информации о производителе (название хозяйства, местоположение), составе товара и его особенностях.

В конце декабря 2025 года в России появился ГОСТ на молоко для детского питания и молочных коктейлей. Эти стандарты регулируют качество, безопасность, методы испытаний и маркировку, обеспечивая защиту потребителя.

Ранее в России появился новый стандарт безопасности тюбинговых горок.

