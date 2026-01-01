В Швейцарии исключили версию теракта на курорте Кран-Монтана

Власти Швейцарии исключают возможность того, что теракт мог повлечь ранения людей в баре на курорте Кран-Монтана. Об этом сообщила на пресс-конференции генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу, ее слова передает газета Le Nouvelliste.

«Приоритетной является версия поджога», — отметила Пиллу. Прокурор уточнила, что швейцарское надзорное ведомство не рассматривает версию теракта.

Всего, как отмечается, в результате ЧП в баре Le Constellation на горнолыжном курорте не выжило порядка 40 человек, не менее 100 были ранены. По сведениям радиостанции Rhone FM, трагедия могла произойти из-за после одной или нескольких детонаций при неосторожном обращении с пиротехникой.

До этого сообщалось, что бар, который обычно работает до 2:00, мог принимать до 400 человек. Один из участников ликвидации ЧП охарактеризовал происшествие как «крупную катастрофу», которая по числу жертв может быть сопоставима с автобусной аварией в Сирре в 2012 году, когда не выжило 28 человек.

