Водителям напомнили размер штрафов за езду с недействительными правами

Водителям с недействительными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей

Автомобилистам, которые управляют машиной с недействительными водительскими удостоверениями, могут выписать штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Сергея Радько.

Водительские права, выданные с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года, будут действительными в течение наступившего года, отметил юрист.

Радько напомнил, что водители, у которых срок действия водительских прав истекает с 1 января 2026 года, должны пройти процедуру переоформления этого документа.

До этого юрист Лев Воропаев заявил, что если водитель самостоятельно установил на автомобиль регистрационный знак с буквами «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) или «ВОР», ему грозит административная ответственность.

«Если гражданин сам вешает непонятный регистрационный знак, который не присваивала Госавтоинспекция, то он привлекается к ответственности за управление транспортным средством с заведомо подложным регистрационным знаком. По ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ за такое правонарушение водителя могут лишить прав на срок от шести месяцев до одного года», — сообщил юрист.

По его словам, регистрационный знак автомобиля присваивают сотрудники Госавтоинспекции, поэтому за факт наличия на официальном номере указанных букв наказания не будет.

