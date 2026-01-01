Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Водителям напомнили размер штрафов за езду с недействительными правами

Водителям с недействительными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей
Алексей Филиппов/РИА Новости

Автомобилистам, которые управляют машиной с недействительными водительскими удостоверениями, могут выписать штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Сергея Радько.

Водительские права, выданные с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года, будут действительными в течение наступившего года, отметил юрист.

Радько напомнил, что водители, у которых срок действия водительских прав истекает с 1 января 2026 года, должны пройти процедуру переоформления этого документа.

До этого юрист Лев Воропаев заявил, что если водитель самостоятельно установил на автомобиль регистрационный знак с буквами «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) или «ВОР», ему грозит административная ответственность.

«Если гражданин сам вешает непонятный регистрационный знак, который не присваивала Госавтоинспекция, то он привлекается к ответственности за управление транспортным средством с заведомо подложным регистрационным знаком. По ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ за такое правонарушение водителя могут лишить прав на срок от шести месяцев до одного года», — сообщил юрист.

По его словам, регистрационный знак автомобиля присваивают сотрудники Госавтоинспекции, поэтому за факт наличия на официальном номере указанных букв наказания не будет.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если гаишник просит взятку.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27544855_rnd_4",
    "video_id": "record::78cec47c-2bde-469d-82bc-5c1aa4394ccf"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+