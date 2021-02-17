Путин: противники «Северного потока-2» хотят заставить РФ платить за проект Запада на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники строительства газопровода «Северный поток — 2» хотят заставить Россию платить за события на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Почему все так крутятся вокруг «Северного потока — 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине», — сказал президент на встрече с лидерами парламентских фракций.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников написала, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с ФРГ по российскому газопроводу «Северный поток — 2». По словам источника из ФРГ, администрация Байдена начала переговоры с Берлином о будущем газопровода, включая «угрозы санкций» против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Источник из Госдепартамента добавил, что Соединенные Штаты намерены «следить за активностью по завершению строительства и сертификации трубопровода и, если такая деятельность будет зафиксирована, вынесут решение о применимости санкций».