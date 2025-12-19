Глава Евросовета назвал источник для займа Украине

Евросоюз предоставит Украине кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете ЕС, который Киев возможно сможет погасить за счет замороженных российских активов. Об этом заявил председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе, пишет РИА Новости.

«Сегодня мы одобрили решение предоставить Украине 90 миллиардов евро на ближайшие два года», — уточнил Кошта.

Он отметил, что эти деньги будут направлены на покрытие неотложных финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 году. По словам Кошты, Украина будет возвращать этот кредит только после того, как РФ выплатит репарации. Также он добавил, что Евросоюз оставляет за собой право использовать активы РФ для погашения этого кредита.

Еврокомиссия пытается добиться от стран — членов ЕС согласия на конфискацию российских активов для передачи их Киеву. Речь идет о сумме от €185 млрд до €210 млрд в виде кредита, который Украина, как ожидается, должна будет вернуть после окончания военного конфликта, если «Москва выплатит ей материальный ущерб».

Не все члены ЕС поддерживают подобное решение. В частности, против выступают власти Бельгии, на территории которой заморожена большая часть российских средств. Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что не поддержит конфискацию активов РФ «ни при каких обстоятельствах».

Ранее Медведев пригрозил ЕС репарациями в случае кражи российских активов.