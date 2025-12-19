Россиян стали чаще шантажировать в интернете

За последний год число случаев шантажа россиян в интернете выросло примерно на 20–30%, рассказал «Газете.Ru» частный детектив Егор Гросман. Он рассказал, как действовать, если вас шантажируют в мессенджере или соцсетях.

«В последние годы количество обращений по поводу шантажа в мессенджерах растет экспоненциально. Анонимность, отсутствие географических границ и иллюзия безопасности провоцируют вымогателей на все более агрессивные схемы. Как частный детектив, я ежедневно сталкиваюсь с подобными случаями — и вижу повторяющиеся ошибки, которые допускают жертвы. Первое правило в таких ситуациях — не паниковать и не платить. Любая сумма, которую вы отправите шантажисту, будет воспринята как сигнал: «жертва готова платить». В 90% случаев после первой оплаты следует вторая, третья и так далее — вымогатель никогда добровольно не остановится», — отметил Гросман.

По его словам, второе — фиксируйте все. Скриншоты, ссылки на профиль, голосовые сообщения, номера карт, на которые требуют перевод — вся эта информация пригодится как для обращения в полицию, так и для работы специалиста, пояснил Гросман.

Третье правило — заблокируйте вымогателя, но только после фиксации доказательств, посоветовал детектив. Он призвал не вступать в переписки, не оправдываться, не спорить. Шантажисту важно ваше эмоциональное вовлечение — заберите у него эту опору, рекомендовал Гросман.

Четвертое правило — проанализируйте, реально ли существует компромат, призвал детектив. По его словам, в половине ситуаций угрозы — это блеф. Если человек никогда не отправлял интимных фото или не делился конфиденциальной информацией, то «компромат» существует только в фантазиях злоумышленника, сказал Гросман.

Пятое правило — обращайтесь к специалистам. Частный детектив или кибер-эксперт поможет установить личность шантажиста, собрать доказательную базу и правильно подготовить обращение в правоохранительные органы, сказал эксперт. Чем раньше начинается работа, тем выше шанс предотвратить утечку данных, подчеркнул детектив.

«Главное — помнить: шантаж в мессенджерах — не приговор. Это ситуация, которую можно и нужно брать под контроль. Вы не обязаны оставаться один на один с угрозами — помощь всегда есть», — заключил детектив.

