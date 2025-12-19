На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян стали чаще шантажировать в интернете

Детектив Гросман: число случаев шантажа россиян в интернете выросло на 20% за год
true
true
true
close
Max Acronym/Shutterstock/FOTODOM

За последний год число случаев шантажа россиян в интернете выросло примерно на 20–30%, рассказал «Газете.Ru» частный детектив Егор Гросман. Он рассказал, как действовать, если вас шантажируют в мессенджере или соцсетях.

«В последние годы количество обращений по поводу шантажа в мессенджерах растет экспоненциально. Анонимность, отсутствие географических границ и иллюзия безопасности провоцируют вымогателей на все более агрессивные схемы. Как частный детектив, я ежедневно сталкиваюсь с подобными случаями — и вижу повторяющиеся ошибки, которые допускают жертвы. Первое правило в таких ситуациях — не паниковать и не платить. Любая сумма, которую вы отправите шантажисту, будет воспринята как сигнал: «жертва готова платить». В 90% случаев после первой оплаты следует вторая, третья и так далее — вымогатель никогда добровольно не остановится», — отметил Гросман.

По его словам, второе — фиксируйте все. Скриншоты, ссылки на профиль, голосовые сообщения, номера карт, на которые требуют перевод — вся эта информация пригодится как для обращения в полицию, так и для работы специалиста, пояснил Гросман.

Третье правило — заблокируйте вымогателя, но только после фиксации доказательств, посоветовал детектив. Он призвал не вступать в переписки, не оправдываться, не спорить. Шантажисту важно ваше эмоциональное вовлечение — заберите у него эту опору, рекомендовал Гросман.

Четвертое правило — проанализируйте, реально ли существует компромат, призвал детектив. По его словам, в половине ситуаций угрозы — это блеф. Если человек никогда не отправлял интимных фото или не делился конфиденциальной информацией, то «компромат» существует только в фантазиях злоумышленника, сказал Гросман.

Пятое правило — обращайтесь к специалистам. Частный детектив или кибер-эксперт поможет установить личность шантажиста, собрать доказательную базу и правильно подготовить обращение в правоохранительные органы, сказал эксперт. Чем раньше начинается работа, тем выше шанс предотвратить утечку данных, подчеркнул детектив.

«Главное — помнить: шантаж в мессенджерах — не приговор. Это ситуация, которую можно и нужно брать под контроль. Вы не обязаны оставаться один на один с угрозами — помощь всегда есть», — заключил детектив.

Ранее хакер заявил о продаже SMS-сообщений россиян от банков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами