В школе Новосибирска отменили новогодние елки из-за туберкулеза у учеников

Депутат Бурмистров: шесть случаев туберкулеза выявили в новосибирской школе
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске в одной из городских школ выявили очаг туберкулеза, заболевание подтвердили у шести человек. Об этом сообщил депутат горсовета Антон Бурмистров.

По его словам, 18 декабря 2025 года в школе №112 прошло собрание с родителями, посвященное эпидемиологической ситуации. В обсуждении участвовали представители городской больницы, тубдиспансера, Роспотребнадзора, Минздрава, департаментов мэрии и другие ответственные структуры. Родителям предоставили возможность задать вопросы и получить разъяснения.

Депутат уточнил, что на данный момент зарегистрировано шесть заболевших, среди которых есть взрослые. Один ребенок с открытой формой туберкулеза проходит лечение с конца прошлого года, после чего начались мероприятия по выявлению, диагностике и профилактике. Еще у пяти человек диагностирована закрытая, не заразная форма заболевания. По имеющимся данным, роста числа случаев не зафиксировано.

Также проводится проверка родителей учеников, родственников сотрудников школы и бывших работников, в том числе уволенных около года назад. Круг обследуемых постепенно расширяют, чтобы исключить дальнейшее распространение инфекции.

Бурмистров отметил, что школа выполняет все предписания медиков и Роспотребнадзора, включая санитарную обработку помещений. Врачами рекомендовано активное участие родителей и детей в диагностике и сдаче анализов, а при необходимости — прохождение профилактического лечения. Планируется проводить обследования раз в полгода. Кроме того, из-за эпидемиологической обстановки и сезона простуд в школе отменили праздничные мероприятия, включая новогодние елки.

Ранее в Новгородской области врачи по ошибке удалили пенсионерке здоровую почку.

