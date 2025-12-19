На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, чем именно Польша усилила артиллерию у границ России

MWM: Польша получила партию «нацеленных на Россию» гаубиц K9A1 Thunder
Flying Camera/Shutterstock/FOTODOM

Армия Польши 16 декабря получила новую партию самоходных артиллерийских установок (САУ) K9A1 Thunder («Гром») южнокорейского производства. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что Польша получила только первую партию «нацеленных на Россию» гаубиц. Страна хочет приобрести еще 218 таких машин.

По данным MWM, востребованность южнокорейских гаубиц в Европе растет, в том числе потому, что немецкая САУ PzH 2000 продемонстрировала посредственную надежность в ходе использования на Украине. В частности, САУ приобрели Румыния, Финляндия, Эстония и Норвегия.

До этого стало известно, что Польша поставила ракетные системы Patriot на боевое дежурство, их привели в состояние боевой готовности. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что в период с 2027 по 2029 год страна получит еще 48 таких пусковых установок.

Ранее сообщалось, что Польша планирует заминировать границу с РФ и Белоруссией.

