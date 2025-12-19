На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз продлил действие санкций против России

Фон дер Ляйен: страны ЕС продлили на полгода 19 пакетов санкций против РФ
Ohde/face to face/Global Look Press

Руководители стран — членов Европейского союза (ЕС) во время заседания Евросовета единогласно приняли решение продлить еще на полгода 19 пакетов санкций против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Сегодня, например, мы единогласно продлили 19 пакетов санкций», — сказала политик на пресс-конференции по итогам заседания.

15 декабря Совет ЕС утвердил санкции в отношении России, впервые с начала специальной военной операции не сумев объединить их в масштабный пакет ограничительных мер.

Введенные ограничения подразумевают внесение в санкционный список 17 физических лиц, 4 юридических лиц и организаций, а также 40 танкеров, предположительно осуществляющих транспортировку российской нефти.

19 декабря участники саммита Евросоюза согласовали финансовую помощь Украине сроком на два года. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС будет финансировать Киев за счет заимствования €90 млрд, но «оставляет за собой право использовать активы России».

Ранее в ЕС объяснили, что необходимо сделать для разблокирования российских активов.

