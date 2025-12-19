Оказалось, что шизофрения может быть спровоцирована собственным иммунитетом

Некоторые психические заболевания могут иметь иммунную природу, например, как аутоиммунная шизофрения, об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал член-корреспондент РАН, директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Всеволод Белоусов.

Шизофрения — тяжелое психическое расстройство, характеризующееся выраженными нарушениями психической деятельности, ложным восприятием действительности, причудливыми убеждениями и необычным поведением. Суть шизофрении — распад процессов мышления и эмоциональных реакций.

«Есть, например, ряд случаев шизофрении, которые врачи начинают лечить типичными препаратами против шизофрении, а эти препараты не работают. И оказывается, что болезнь вызвана атакой иммунной системы на определенные рецепторы в нейронах», — рассказал специалист.

По его словам, существует и аутоиммунная кома, которая была открыта случайно.

«Допустим, пациент после тяжелой травмы находится в коме на поддерживающей терапии. И так случилось, что в реанимации он поймал, условно говоря, какой-то вирус. Начинается сильная воспалительная реакция, и ему дают курс дексаметазона. И вдруг он «просыпается». А оказывается, кома была обусловлена тем, что у него аутоантитела выработались на NMDA-рецептор — это главный рецептор, который ответственен за проведение сигналов между нейронами. Оказалось, что иногда не только этот рецептор блокируется, а еще какие-то другие. В этой сфере все довольно сложно переплетено», — заключил Белоусов.

