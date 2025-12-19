На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали последствия решения по делу Долиной

Депутат Аксененко: суды вернут сторонам сделки полученное в случае мошенничества
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В будущем — если истории с мошенничеством при продаже квартир повторятся — каждая сторона сделки будет возвращать то, что получила от нее, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Так он прокомментировал решение Верховного суда по делу Долиной.

«В будущем, если вдруг подобные истории с мошенничеством будут повторяться, уже, вероятно, не нужно будет ждать отдельного решения от Минюста, поскольку подобные дела вернутся в привычное русло — к двусторонней реституции — каждая сторона возвращает то, что получила от сделки. Это обычная судебная практика и для нее не надо дополнительных решений. Теперь именно на этот прецедент будут в большинстве случаев ссылаться в подобных случаях нижестоящие суды при принятии окончательного решения», — отметил Аксененко.

Дело в том, что так и раньше было, и есть вопросы к судам, вынесшим решение о возврате права собственности без возврата денег, подчеркнул депутат.

Он сказал, что именно этот случай и довольно странные и неоднозначные решения судов породили целую волну подобных инцидентов. Отсюда и общественный резонанс — абсолютно оправданный, заключил Аксененко.

Подробнее о деле Долиной — в нашем материале.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что эффект Долиной не останавливал покупки квартир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами