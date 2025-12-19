В Госдуме назвали последствия решения по делу Долиной

В будущем — если истории с мошенничеством при продаже квартир повторятся — каждая сторона сделки будет возвращать то, что получила от нее, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Так он прокомментировал решение Верховного суда по делу Долиной.

«В будущем, если вдруг подобные истории с мошенничеством будут повторяться, уже, вероятно, не нужно будет ждать отдельного решения от Минюста, поскольку подобные дела вернутся в привычное русло — к двусторонней реституции — каждая сторона возвращает то, что получила от сделки. Это обычная судебная практика и для нее не надо дополнительных решений. Теперь именно на этот прецедент будут в большинстве случаев ссылаться в подобных случаях нижестоящие суды при принятии окончательного решения», — отметил Аксененко.

Дело в том, что так и раньше было, и есть вопросы к судам, вынесшим решение о возврате права собственности без возврата денег, подчеркнул депутат.

Он сказал, что именно этот случай и довольно странные и неоднозначные решения судов породили целую волну подобных инцидентов. Отсюда и общественный резонанс — абсолютно оправданный, заключил Аксененко.

Подробнее о деле Долиной — в нашем материале.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что эффект Долиной не останавливал покупки квартир.