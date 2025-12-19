Закупки оружия для Киева за счет кредита ЕС связали с поставками из Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита Евросовета заявил, что Евросоюз связал закупку вооружений Украиной за счет кредита в €90 млрд с приобретением оружия у производителей из стран ЕС. Об этом сообщает Le Figaro.

По словам французского лидера, главы государств союза договорились закрепить жесткое европейское предпочтение в пользу оборонной промышленности ЕС и Украины при использовании кредитных средств.

Глава Евросовета Антониу Кошта объявил, что участники саммита Европейского союза согласовали решение о предоставлении Украине до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет собственных средств блока.

По данным Financial Times, согласованный пакет предполагает выделение средств Украине в виде беспроцентного кредита, распределенного на два года. Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что речь идет именно о займе, а не о безвозвратной помощи, и подчеркнул, что замороженные активы России останутся нетронутыми.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет США.