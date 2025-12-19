Премьер Бельгии рассказал, кто стоит за идеей конфисковать активы России

Де Вевер: за идеей по активам стояли эмоционально живущие во вражде с РФ страны

Конфисковать замороженные активы РФ предлагали страны ЕС, которые «эмоционально живут во вражде с Россией». Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита в Брюсселе, пишет РИА Новости.

Он сообщил, что некоторым людям решение о выдаче Украине средств за счет европейского займа вместо конфискации активов РФ не понравилось, так как они хотели бы еще получить компенсационный кредит и «наказать» президента России Владимира Путина, забрав его деньги.

«Страны, которые живут во вражде с Россией, нашли бы это эмоционально удовлетворяющим — идею взять деньги. Но политика — это не эмоции. Это рациональная работа», — подчеркнул премьер, добавив, что рациональность восторжествовала.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что на саммите в Брюсселе было принято решение выдать Украине кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете ЕС. По его словам, эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года. Он добавил, что Украина будет возвращать эти деньги только после окончания военного конфликта, если Россия выплатит репарации. При этом Евросоюз, как подчеркнул Кошта, оставляет за собой право использовать российские средства для погашения этого кредита.

27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство России прорабатывает пакет ответных мер на случай изъятия российских активов.

Ранее Песков пообещал, что изъятие активов РФ будет иметь очень серьезные последствия.